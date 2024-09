Valitsus otsustas teisipäeval, et 2026. aastast kehtib kahe aasta jooksul kaheprotsendiline julgeolekumaks füüsilise isiku tulule ja ettevõtete kasumile. Maksukohustus tekib ainult kasumis ettevõtetel. Eelarve eelnõu on plaanis valitsuses heaks kiita 25. septembril ja päev hiljem annab valitsusjuht need üle riigikogule.

