Seitsme maa ja mere taga: šotipärased saared

Paar tundi pärast seda, kui Shetlandi kaugeim saar Fair laeva vasakus pardas silmapiiri taha kadus, hakkasid laeva paremast pardast paistma Orkney esimesed saared. Ilmselt oli see, mida esimesena nägime, Stronsay saare külje all asuv Auskerry, kus peale tuletorni muud olevat ei paistnudki. Igal juhul oli esmamulje, et Orkney on Shetlandist lamedam. Kohapeal selgus, et üldiselt nii ongi, kuid samas ei puudu Orkneylgi võimsad ja kaljused rannikud ning Orkney kõrgeim koht Ward Hill Hoy saarel on 30 meetrit kõrgem kui Shetlandi kõrgeim punkt.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!