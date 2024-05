Göteborgi muuseum avas Wiklandi näituse

Göteborgi kunstimuuseumis on tänasest avatud kunstnik Ilon Wiklandi tööde näitus, kus on väljas üle 400 originaalillustratsiooni.

Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõutsi sõnul on see talle teadaolevalt seni suurim Wiklandi tööde väljapanek üldse. Haapsalust Iloni Imedemaa kogust läks Göteborgi näitusele üle 200 originaalillustratsiooni, teist sama palju on kunstimuuseumi enda kogust.

Väljapanek „Ilon Wiklandi maailmad. Muinasjutud, seiklused ja argipäev“ on Göteborgi kunstimuuseumis avatud tuleva aasta 12. jaanuarini.