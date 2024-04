Sabine Burger kandideerib kogukonna hingeks

Maalehe korraldatud võistluse Kogukonna hing kümne finalisti sekka valiti 162 kandidaadi seast ainsa läänlasena Vormsi kooli direktor Sabine Burger.

„Olime sel korral üsna suures ootusärevuses,“ tõdes Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Kahel eelmisel aastal on konkursile esitatud sadu kandidaate ning ootasime huviga, milline saak tänavu meile osaks langeb. Imetlusväärselt on näha, et väärikate kandidaatide read näivad aina kasvavat!“

Noarootsis elav Šveitsist pärit Burger tuli esimest korda Eestisse 1998. aastal vahetusõpilasena. Vormsi kooli juhib ta 2023. aasta suvest.

Varasemalt on kogukonna hinge tiitli võitnud Lilia Urb Kõmsi külast ning Kristiina Adamson Suurupi külast.