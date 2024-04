Hannes Rumm: Ukrainal läheb kehvasti, järelikult ka meil

Mainekas politoloog, Euroopa Välissuhete Nõukogu juht Mark Leonard külastas hiljuti USA pealinna Washingtoni.

Leonard kohtus seal president Joe Bideni administratsiooni liikmetega, vabariiklaste partei esindajatega nii Senatist kui ka alamkojast ja eri mõttekodade ekspertidega.

Nad kõik kinnitasid mulle, et kongressi heakskiit 95 miljardi dollari suurusele lisarahastusele Ukrainale ja Iisraelile on ainult aja küsimus ning ilmselt juhtub see aprillis või mais, kirjutas Leonard.

Aga lisas siis varjamatu sarkasmiga: „Need lubadused oleksid märksa usutavamad, kui samasuguseid lubadusi poleks antud juba novembris, detsembris, jaanuaris ja veebruaris.“

Kuna USA on kõige suurem Ukraina toetaja ning nende abisaadetised lõppesid juba mullu, on see Ukraina kaitseväe pannud väga raskesse olukorda. Tasub korraks võrrelda Vene-Ukraina rindejoonel toimuvat aprillis 2023 ja tänavu.

Eelmisel kevadel hakkas Ukraina oma kommunikatsioonis ette valmistama suvist suurpealetungi. Tagantjärele tarkusega teame, et nn Surovikini kaitseliinid osutusid ootamatult tugevateks ja Ukrainal puudus nende ületamiseks vajalik relvastus.

Tänavusel kevadel viitavad kõik märgid sellele, et Ukrainat vaevab üha suurem laskemoonapuudus ja hoopis Vene armee kasutab seda edukalt ära suurema pealetungi ettevalmistamiseks. Kõige kurvemaks näiteks sellest on üha massiivsemaks muutuvad Venemaa pommi- ja droonirünnakud, mis sunnivad rindejoont vaikselt õgvendama ning hävitavad järjest halastamatumalt Ukraina energiataristut.

