Läänerannas toimub vallavolikogu vastu elanike hääletu protest

Läänerannas toimus neljapäeval taaskord vallaelanike protest, sest volikogu plaanis järgmisest aastast ühendada kõik koolid, mis valda on veel alles jäänud.

Samuti arutatakse toimuval volikogu istungil Metsküla kooli taasavamise võimalikkuse ja sealse koolimaja kasutusõiguse üle.

Neljapäevast Lääneranna vallavolikogu istungit tervitas taaskord majaesine protestiaktsioon. Kui aasta tagasi kogunesid maja ette sajad inimesed hüüete ja viledega, siis tänane protestiaktsioon on vaikiv. Vallamaja ette on koondatud tosinkond koolipinki, heliinstallatsioon ja suletud, kärbitud ning nüüd ühendamissunni ette seatud koolide nimed.

„Tühjad koolipingid sümboliseerivad koolivõrgu korrastamise nime all tehtavate tegude mõju meie koduvallale,” selgitas üks protestiaktsiooni korraldajatest. “Ka minu lapsed käivad ühes vallavalitsuse poolt “korrastatud” koolis ja ausalt öeldes olen väga mures. Üks hetk sulgetakse läbimõtlematult mitu kooli, siis juba tahetakse ülejäänud kiiruga vormistada üheks ning uut koolihoonet lubatakse raha eest, mida pole olemas… Väga raske on mõista, miks on vaja valda nii hoolimatult ja rutakalt juhtida.”

Lisaks plaanile kõik valla koolid ühe juhtimise alla tuua, arutab vallavolikogu ka opositsiooni kuuluva Raul Oberschneideri eelnõud Metsküla kool taasavada. Hääletamisele tulevas eelnõus tuuakse välja, et uus riigieelarveline toetus kodulähedastele algkoolidele vähendaks valla-poolseid kulutusi koolile tuntavalt.