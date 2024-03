HÕFF pakub eksootilisi maiuspalu

Veripunase ninaga valge koer ei tähenda head. Vähemalt Vietnamis mitte – just selline rahvapärane legend on aluseks eksootilisele Vietnami folk-õudusfilmile „Põrgupeni”, mis jõuab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil oma rahvusvahelise esilinastuseni.

Lihunikust perepea, kelle karn müüb koeraliha, sureb kahtlastel asjaoludel. Tema sisemistest vastuoludest puretud perekond hakkab nägema viirastusi, mis ei jäta kahtlust, et see on needus – karma hammustab ja see on valus!

Noore režissööri Luu Thanh Luani linateos ammutab ainest Vietnamis delikatessiks peetava koeraliha söömise traditsioonist ja üha laienevast diskussioonist selle lõpetamise üle.

Tegu on kõigi aegade populaarseima Vietnami õudusfilmiga, mis teenis kodumaal 4,5 miljonit dollarit kassatulu.

Eksootikat toob Haapsallu ka Carl Joseph Papa film „Puuduolev”, mis esindas tänavu Filipiine mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias.

Kui ilma suuta animaator Eric läheb vaatama oma onu ja leiab eest tema surnukeha, hakkavad talle kangastuma nägemused tulnukast, kes tahab teda endaga kaasa viia – sestsamast olendist, keda ta mäletab häguselt juba oma lapsepõlvest.

Animeeritud psühholoogiline ulmedraama sukeldub inimese alateadvusesse, allasurutud ja peidetud mälestuste maailma.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 26.–28. aprillini.

Kuni selle nädala lõpuni on festivali passid ja avatseremoonia ja -filmi piletid müügil soodushinnaga.

Kogu kava kuulutab HÕFF välja ja piletimüük läheb lahti 8. aprillil.