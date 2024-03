Mihhail Kõlvart: laste ülekaalu kasutatakse ära selleks, et täita riigikassat

Riigijuhid isegi ei varja enam, et maksude suurendamise peamine eesmärk on täiendava tulu saamine eelarvesse. Seejuures otsused tehakse ilma asjakohaste mõjuhinnanguteta.

Erinevalt teistest riikidest, kus maksud on ka majanduse stimuleerimise või arendamise vahendiks, valitseb minu hinnangul meil primitiivne raamatupidamislik lähenemine: kust saaks võtta rohkem, et eelarves auke täita. Hakkab selgelt välja kujunema muster – peamiselt kannatavad maksutõusude tagajärjel need, kelle majanduslik seis on juba niigi raske, eelkõige vaesemad ja vähemkaitstud elanikkonnagrupid nagu pensionärid, lastega pered ja madalama sissetulekuga inimesed.

