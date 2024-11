Mihhail Kõlvart: elutähtsaid teenuseid ei tohi ohustada ebarealistlike normidega

Eesti Energia kõige olulisem ülesanne on varustada Eestit mõistlikel tingimustel kvaliteetse elektrienergiaga. See on põhjus, miks see ettevõte on ellu kutsutud ning mistahes muude näitajate parandamine ei tohi tulla selle eesmärgi arvelt.

Eesti Energia äsjases erikontrolli raportis avaldatud puudujäägid on käivitanud arutelu selle ümber, kas Hando Sutter on oma meeskonnaga teinud juhtimisel vigu ning üritanud varjata keskkonnanõuete rikkumist. Aga teenimatult vähe räägitakse sellest, miks on Eesti otsustanud ise oma sõltumatut energiaressurssi kägistada muust Euroopast rangemate normidega, mille täitmine ongi ebarealistlik. Energia on elanike jaoks elutähtis teenus ning ettevõtete jaoks põhiline sisend, mille hind on otsustav tegur ka siinsete kaupade konkurentsivõimes.

Riigifirmadesse on vastuolu sisse kirjutatud

Kõik teavad, et erafirma eesmärk on teenida kasumit. Kui 1990. aastate teisel poolel kujundati riigiettevõte Eesti Energia ümber mitmeks tavaliseks aktsiaseltsiks, siis tekkis vastuoluline situatsioon – kuigi sõnades jäi nende firmade eesmä