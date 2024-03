Kümme nõuannet ladusaks suhtluseks perearstiga

Paljusid meist kimbutab vahel mõni tervisehäda, mille leevendamiseks kodustest ravivõtetest ei piisa ja on vaja arstiabi. Mis juhtudel võiks pöörduda perearsti poole ja kuidas saame ise kaasa aidata, et suhtlus perearstikeskusega oleks ladus ning saaksime nõu ja ravi?

Anname siinkohal kümme soovitust, mida järgida suhtluses perearstikeskusega.

Millal pöörduda perearstile?

Perearstikeskusesse tasub pöörduda siis, kui sinu tervisemure ei ole kodustest ravivõtetest leevendust saanud, kuid samas ei vaja ülikiiret sekkumist ehk kiirabi kutsumist või EMO-sse minemist. Tavapäraselt otsitakse perearstilt abi näiteks kaua kestnud või ägeda viirushaiguse, mitmesuguste valude või muude haigusseisundite tõttu. Ka krooniliste haigustega inimesed on perearstide jälgimise all, samuti saab perearstikeskuses nii lapsi kui ka täiskasvanuid vaktsineerida nakkushaiguste vastu.

2. Kuidas perearstikeskusega ühendust võtta?

Küllap haarab enamik inimesi telefoni ja helistab, aga aina rohkem perearstikeskusi kasutab ka e-teeninduse võimalusi. Nii et kui arvuti või nutitelefoni kasutamine on sinu jaoks igapäevane, vaata oma perearstikeskuse kodulehelt, kas seal on võimalus digiteenindusplatvormi kaudu pöördumiseks. Platvorme on erinevaid, näiteks e-Perearstikeskus, Perearst24, LEIA ja Eelvisiit. E-teeninduse kasutamiseks pead esmalt sisse logima ja seejärel saad teada anda näiteks enda haigestumisest, paluda kordusretsepti või küsida tervisenõu. Kasu on kahepoolne: patsient saab oma mure detailselt kirja panna ükskõik millisel talle sobival ajal, perearstikeskusel on võimalik oma töötajate tööaega paremini planeerida, suunates abivajaja vastavalt mure kiireloomulisusele ja spetsiifikale kas perearsti, pereõe või mõne muu perearstikeskuses töötava spetsialisti juurde.

3. Vastuvõtuaega ei pea alati saama samaks päevaks

Perearsti või -õe vastuvõtule registreeritakse patsiente lähtuvalt nende tervisemure tõsidusest. Kui sul on äge tervisemure, pead vastuvõtule saama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul.

4. Tule õigeks ajaks!

Kui perearstiga on vastuvõtuaeg kokku lepitud, siis tule vastuvõtule õigeks ajaks. Kui sa ei saa vastuvõtule tulla, siis teata sellest perearstikeskusele võimalikult varakult.

5. Perearsti asemel võib vastu võtta ka pereõde

Perearstikeskustes on aina tavapärasem, et patsiendi võtab arsti asemel esmalt vastu pereõde. Paljude tervisemurede lahendamine kuulubki pereõe pädevusse, kes hindab Su terviseseisundit, annab nõu ja vajadusel kutsub vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse, suunab ta su edasi perearsti või mõne muu spetsialisti vastuvõtule.

6. Valmistu vastuvõtuks ja ole konkreetne

Enne vastuvõttu mõtle oma tervisemure korralikult läbi ja pane tähtsamad asjad kirja. Nii saad vastuvõtu ajal kõik vajaliku läbi arutada ja vastuvõtt jääb planeeritud aja sisse.

7. Mitu tervisehäda võib vajada mitut vastuvõttu

Kui sul on rohkem kui üks tervisemure, siis võib nende lahendamine kauem aega võtta. Seetõttu võib olla vajalik mitme järjestikuse vastuvõtuaja broneerimine – küsi selle kohta telefonis või digiplatvormil aega broneerides pereõelt või administraatorilt. Kui soovid arstilt ka teiste pereliikme tervisemure kohta nõu küsida, tuleks kõigile siiski eraldi vastuvõtu aeg panna ehk perearst ei saa sinu vastuvõtu käigus teiste tervisemuresid lahendada.

8. Usalda meedikuid!

Iga inimese jaoks on tema haigestumine tõsine asi ja seega on arusaadav, et tihtipeale tahetakse end põhjalikult uurida lasta. Kui aga perearst ei pea vajalikuks teatud analüüse või uuringuid teha, siis pole põhjust tema otsuses kahelda. Palun usalda oma perearsti ja pereõde!

9. Pea kinni sulle määratud ravijuhistest

Kui perearst on sulle välja kirjutanud ravimeid ja andnud ravijuhised, siis tuleks nendest kinni pidada. Ravimeid tuleb võtta täpselt nii, nagu arst on öelnud, mitte omapäi koguseid suurendades või vähendades. Näiteks kiputakse vererõhuravimeid võtma ainult siis, kui vererõhk on kõrge, et olukord kontrolli alla saada. Tegelikult tuleb ravimit võtta kogu aeg, et mõju oleks pidev. Kui mõni ravim tekitab kõrvaltoimeid, siis võta perearstikeskusega ühendust, et alternatiive arutada, mitte ära lõpeta lihtsalt rohtude võtmist.

10. Viisakus ennekõike

Ole hea ja suhtle oma pereõe ja perearstiga nende tööajal, seejuures on oluline kahepoolselt viisakas ja lugupidav suhtlus.