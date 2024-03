Läänemaal oli kaks kulupõlengut

Teisipäeval käisid Palivere vabatahtlikud päästjad kahel korral Lääne-Nigula vallas kulupõlengut kustutamas.

Kell 11.51 teavitati häirekeskust, et Pälli külas tehtud lõke on tugeva tuule tõttu käest ära läinud ning ümbritsevasse kulusse levinud. Lõket teinud inimesed asusid kiirelt ka ise kustutustöödele ning koos kohale saabunud päästjatega suudeti 150 ruutmeetrile levinud põleng kiiresti kontrolli alla saada.

Päästetööd lõpetati kell 12.14. Paraku ei olnud lõkkease korralikult ette valmistatud, mistõttu tuli kergesti lõkkest edasi läks.

Kell 13.44 süttis teinegi kulupõleng, mida Palivere vabatahtlikud päästjad sõitsid Allikmaa külla kustutama. Taas lõkkest alanud kulupõleng jõudis levida 50 ruutmeetrile.

Päästeamet tuletas meelde, et lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see kivide või mullaga. Põlevat lõket tuleb valvata ning hoida käepärast esmased kustutuvahendid – näiteks käsikustutid, ämbrid veega või kastmisvoolik.

Samal päeval kell 20.19 teavitati häirekeskust ohtlikust olukorrast Lääne-Nigula vallas Võntkülas. Auto mootor oli sõidu ajal kokku jooksnud ning seetõttu valgus mootoriõli maanteele. Päästjad puhastasid maantee ligi saja meetri ulatuses õlist, et tagada edasine ohutu liiklemine