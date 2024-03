Tagasivaade: Haapsalu linnavolikogu vähendas 350 töötaja palka

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 aastat tagasi.

„Kes ostaks hotelli?”, 1. märts 1994

Selle nädala jooksul peab Haapsalu Hotelli ostja selguma, õieti oleks see pidanud juba tänaseks lahendatud olema, ütles „Westra” juht Hannes Saarsoo eile. Haapsalu Hotellile alustati seoses Tartu Kommertspanga pankrotiga omakorda pankrotimenetlust. Et pankrotist pääseda, on hotellile otsitud ostjat.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!