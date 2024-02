Silma õpikoda plaanib laieneda Nõvale

15 aastat Silmal tegutsenud õpikojale on senised ruumid jäänud kitsaks ja plaan on laieneda õppekohaga ka Nõvale.

„See on otsene vajadus, mis tuleneb õpilaste külastatavuse hooajalisusest,” ütles Silma õpikoja juht Marko Valker. Huvi õpikoja pakutavate loodushariduslike programmide vastu on Valkeri sõnul suur: neil on umbes 70 kooli, kes regulaarselt õpikoda külastavad. Vajadus uue õppekoha järele tuleb Valkeri sõnul sellest, et õpilased külastavad õpikoda kindlatel hooaegadel ja siis kõik soovijad korraga õppima ei mahu. Uus hooaeg algab aprilli keskpaigast ja kestab jaanipäevani välja. Sügisene külastamise tippaeg on õppeaasta algusest sügisvaheajani.

