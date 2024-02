Viigi kooli lapsed: pasunahääl ei sobi riigikokku

Haapsalu Viigi kooli õpilastel õnnestus oma õppekäigul riigikokku olla tunnistajaks mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu esimesele lugemisele.

„Nägime, kuidas poliitikud käitusid nagu lasteaialapsed,“ ütles Joonas riigikogu istungi meenutades. Lisaks riigikogule käisid noored Pika Hermanni tornis ja kohtusid sotsiaalminister Signe Riisaloga.

Riigikogu istung kujunes õppekäigu kõige meeldejäävamaks episoodiks. „Arutati automaksu kehtestamist. Või oleks pidanud arutatama, kas teha niisugune seadus või mitte,“ meenutas Gert.

Viigi kooli õpilaste grupp jõudis istungisaali selleks ajaks, kui seaduse eelnõu ise oli ette loetud ja algama oleks pidanud arutelu. „Ettekande esitamiseni küll jõuti, aga me ei saanud millestki aru,“ meenutas õpilastega kaasas olnud eesti keele õpetaja Ülle Ehala. „Sellepärast, et keegi pani vahepeal pasunat, või vähemalt nii see kõlas,“ lisas Joonas. Külaskäigu muljete jagamise ajaks olid noored juba välja selgitanud, et „pasun“ oli EKRE fraktsiooni poolt istungisaali kaasa toodud kõlar, mis mikrofonide süsteemi undama pani.

„Istungit oli muidugi äge vaadata,“ ütles Joonas. „Nagu vaataks lasteaeda, aga nad kasutavad keerulisemaid sõnu,“ täpsustas tema klassivend Art. Gert leidis, et „pasunahäält“ poleks vaja olnud.

