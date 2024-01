Haapsalu linnajuhid on Hankos

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja aselinnapea Tõnu Parbus osalesid eile sõpruslinna Hanko 150. sünnipäeva tähistamisel.

„Kirikus on kontsert, pargis valgusetendus, toimub pidulik volikogu istung ja õhtul on vastuvõtt,” loetles Parbus eile Soome sõpruslinna pidustuste kava.

Tänavu tähistab ka Haapsalu juubelit. Valge Daami ajal toimuvatele pidustustele on kavas kutsuda ka sõpruslinnade esindajad.

Haapsalu ja Hanko on olnud sõpruslinnad 1992. aastast. Hanko on ainus sõpruslinn, kes on aidanud Haapsalul toetada sõpruslinna Umanit Ukrainas.