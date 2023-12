Jaanus Riimets: kas tuleb lootuste aasta?

Nii kogu maailm kui ka meie väike, aga tubli rahvas pole ammu pidanud elama üle nii keerulisi ja raskeid aegu kui praegune. Esimest korda üle pikkade aastakümnete varitseb lausa meievastase sõja oht.

Jah, me oleme väiksed. See-eest on meil nüüd liitlased, milliseid varem pole olnud. Ometi peame teadma, et ainuüksi tugevatest liitlastest ei piisa. Esiteks on tõsieluline fakt, et poliitikas muretseb iga riik eelkõige oma huvide eest. Kui võitsime Vabadussõja, tegime rahu riigiga, keda siis keegi ei tunnustanud. See oli tollal ainuvõimalik samm, kuigi meie pool teadsid kõik, et tegu on röövlibande poolt juhitud riigiga. See monstrum pidaski vastu lausa 70 aastat. Teiselt poolt võib ka öelda, et ainult 70 aastat.

