Anton Malmi: määratleme end keele kaudu

Haapsalu üldgümnaasiumi vilistlane, keeleteadlane Anton Malmi uurib häälikuid, sest see, kuidas me räägime, avab inimese olemust.

Tartu ülikooli teadur, foneetik Anton Malmi, olete põhjalikult uurinud intervokaalset l-häälikut. Mis selles huvitavat on?

(Hakkab naerma.) Hea küsimus.

Aga ikkagi. Mis on täishäälikute vahel paiknevas l-is erilist?

Käsitlesin seda teemat oma bakalaureuse- ja magistritöös. Oma olemuselt uurisid mõlemad, kuidas me kõnet planeerime ja seotud kõnes häälikuid moodustame. See on seotud kõne ökonoomsuse printsiibiga. Kui tahame kiiresti midagi öelda, siis kust kompromisse teeme: kohendame häälduskohti oma suus, et saavutada eesmärk midagi väljendada.

