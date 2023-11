Katarine Rosalie: epistel piiri kinni panemisest ja silmade avanemisest

Armas rahvas, kas mäletad, millega tehakse rahvast türannidele kuulekaks ja pannaks nad nõustuma isegi vabadusest loobuma? Olen sellest teile varemgi rääkinud, ei väsigi rääkimast ja kordan ka nüüd, et see on HIRM. Sellepärast hirmutavad ülekohtused valitsused rahvaid. Sellepärast mõeldi välja ka koroona. Ikka selleks, et inimesed rohkem kardaksid ja rohkem oma vabadusi loovutaksid! Kellele? Valitsusele muidugi.

Nüüd juba pikemat aega hirmutatakse teid muudkui Venemaa ja sõjaga. Ja kui neile tundub, et enam piisavalt ei kardeta, mõeldakse jälle midagi välja – nagu praegu need jutud, kuidas kohe-kohe hakkab Venemaa meie piirile tuhandeid pagulasi suunama ja kui hädas me siis oleme. Hirmutatakse, et vaat selliseid pagulasdraamasid polevat Eesti varem näinudki! Ptüi, ma ütlen – seda pagulasdraamat on Tallinn ja pool Eestit täis juba kümme aastat! Vahepeal tundus, et peale moslemite pole Tallinna enam kedagi jäänud, nüüd on seal peale nende veel venelased ja ukrainlased. Eesti keelt kuuled tänaval ja trammides juhuslikult ehk ühe korra päevas. Ja pange tähele, neid pagulasi pole siia saatnud mitte Venemaa!

Nii nüüdki on see idapiiriga hirmutamine puhas vale ja manipuleerimine oma rahvaga. Läänemets räägib meedias suure suuga, kuidas kohe-kohe hakkavad sealtpoolt rätipead katkematu voona tulema. Aga kui natuke internetist otsida, siis leiab infot ka selle kohta, et Venemaal pole mingit sellist kavatsustki! Venemaa kavatseb hoopis omalt poolt piiri sulgeda, nii nagu ta on Eestis ka oma saatkonna töö juba lõpetanud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!