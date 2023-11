Metsküla koolijuht Eesti saja mõjukama inimese seas

Metsküla koolijuht Pille Kaisel on 2023. aasta Eesti saja mõjukama inimese seas.

Kaisel on nimekirjas 94. kohal järgmise põhjendusega: “Väikekooli direktor, kes astus tulisesse võitlusesse kohaliku omavalitsuse – Lääneranna vallaga – selle nimel, et tema kooli ei suletaks. Kaalul ei ole ainuüksi ühe väikese kooli saatus, vaid Kaiseli võitlus on teerajajaks ka teistele koolidele üle Eesti, keda potentsiaalselt sarnane saatus lähiaastail ees ootab.”

Vaata Eesti saja mõjukama inimese nimekirja siit: Eesti Päevaleht (delfi.ee)

Eesti Päevaleht ja Delfi koostavad saja mõjukama eestlase edetabelit 2015. aastast.

Kaisel oli ka aasta naise nominent.

Kaisel on tuntud kui Metsküla kooli püsimajäämise eest võitleja, kes on külakoolide säilitamisele ja kaitsmisele tõmmanud üle-eestilist tähelepanu.

Kaisel on Lääneranna vallas õpetaja ja koolijuhina töötanud 25 aastat. Metsküla kooli on ta juhtinud üle 20 aasta. Tänavu 1. septembrist, kui kool Lääneranna vallavolikogu otsusega suleti, alanuks tal direktorina 22. aasta. Enne seda töötas Kaisel neli aastat Lihula gümnaasiumis õpetajana.

2012. aastal sai Kaisel Metsküla koolijuhi ja kogukonna ühendaja ning arendajana kodanikupäeva aumärgi. 2011. aasta septembris koostas toonane Lihula vallavalitsus eelnõu sulgeda Metsküla kool, aga võttis selle tagasi.