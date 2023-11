Et jõuluvana kingipakid jõuaksid muretult saajani

Jõulud on ukse ees, tuues kaasa kingituste saatmise ja vastuvõtmise rõõmu. Selles saginas on oluline meeles pidada maksu- ja tolliameti (MTA) ning Omniva ühist sõnumit: kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvad saadetised tuleb korrektselt deklareerida. See kehtib nii eraisikute vaheliste kingituste kui ka e-poodidest tellitud kaupade puhul.

MTA tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool rõhutab, et jõuluhooajal suureneb väljastpoolt EL-i saabuvate pakkide hulk märkimisväärselt. „Selleks, et kingitused jõuaksid probleemideta adressaatideni, on oluline järgida deklareerimisreegleid,” ütleb Lainevool ja lisab, et infot paki deklareerimise ja näiteks käibemaksu tasumise kohta leiab MTA vastavasisuliselt veebilehelt. „Lisaks leiab sealt ka otselingi paki deklareerimise keskkonda,“ sõnas Lainevool.

Oluline on teada, et teatud kaupade saatmine Eestisse võib olla keelatud või piiratud, eriti seoses Venemaale kehtestatud sanktsioonidega. „Sanktsioneeritud kaupade liikumine on tolli terava tähelepanu all,” hoiatab Lainevool. Levinud kingitused nagu kosmeetikatooted või CD plaadid, mis varem olid tavapärased pakkides, võivad nüüd olla keelatud kaupade nimekirjas.

Jõulud on andmise ja jagamise aeg, kuid selleks, et teie kingitused jõuaksid õnnelikult kohale, on oluline järgida tollireegleid ja olla teadlik võimalikest piirangutest. Planeerige oma pakkide saatmist hoolikalt ja varakult, et tagada rõõmsad pühad nii saatjale kui saajale.

Pakkide deklareerimise ABC