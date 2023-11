Kadripäeva matk viib Veskijärvele

Silma õpikoja korraldatava matkasarja järjekordne retk viib laupäeval Nõva Veskijärve äärde. Matkajuhi, Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valkeri sõnul saab laupäeval matkata liivasel künklikul maastikul ning küngastelt avaneb vaade kümnete hektarite suurusele alale. Veskijärve äärest on kunagi liiva kaevandatud ja jälje on maastikule jätnud 2008. aasta metsapõleng. „Metsapõleng on nähtus, mis tekitab inimestes ainult negatiivseid emotsioone, aga nüüd saame vaadata, kuidas looduskooslused põlengu tõttu muutuvad,” ütles Valker.

Silma õpikoda on korraldanud kliimaministeeriumi rahastamisel matkasarja, mis viib inimesed siinsetele kaitsealadele. Veskijärve matk on sarja neljas, varem on matkatud Marimetsa rabas, Matsalus ja Põõsaspeal. Valkeri sõnul on matkasari mõeldud eelkõige kohalikele inimestele.

Veskijärve karjääri juurest algav matk on osalejatele tasuta, kuid soovijad peaksid end Silma õpikojal kodulehel registreerima.