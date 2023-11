Uuel nädalal kontrollivad päästjad suitsuandureid

Ajavahemikus 13.-17. novembril teeb päästeamet üle-Eesti kodudes kontrolle, veendumaks suitsu- ja vinguandurite olemasolus eluruumides.

Seetõttu soovitab päästeamet inimestel veenduda, kas kümmekond aastat tagasi soetatud suitsuandur on veel töökorras ja kas selle patareisid on vahetatud. Suitsu- ja vingugaasi andurite tootjad märgivad anduri tagumisele küljele kuupäeva, millal anduri eluiga aegub. Vahel on anduri kontrollimine inimestel kodudes ununenud, seepärast meenutab päästeamet selle vajalikkust kõigile Eesti elanikele ühekordse ja mahuka kontrollkäigu raames.

Päästeamet soovitab juba vaadata üle oma anduri patareid ning vajutada kontrollnuppu, et külla tulevad päästjad korras anduri eest kiita saaksid. Toimiva suitsuanduri puudumisel on võimalik trahvida 40 euroga.