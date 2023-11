Sadama tänav on detsembri keskpaigani suletud

1. novembrist 12. detsembrini on Sadama tänav suletud neuroloogia haigla sissepääsust Uue-Sadama tänavani.

Teelõik on suletud, sest soojaettevõte Utilitas veab soojatrassi ehitusjärgus Sadama 26 juurde.

Ligipääs neuroloogiahaiglasse on Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul tagatud, kohtumaja juurde pääseb mööda Uus-Sadama tänavat.

Bussiliiklus on suunatud Holmi peatusesse teiselt poolt väikest viiki. See tähendab, et buss peatusesse Laine ei jõua, vaid pärast Suur-Lossi peatust keerab buss Supeluse tänaval ringi. Ümbersõidu tõttu võivad bussid hilineda.

Mäesalu ütles, et soojaettevõte kaevab küll tänava üles ja paneb soojatorud, kuid Sadama tänava asfalteerimine jääb kevadesse.