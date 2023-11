Ekspert annab nõu: kuidas pesta villaseid rõivaid?

Külmadel ilmadel on meie lahutamatuks kaaslaseks villased kampsunid, sokid ja sallid. Kuidas aga nende õrnade ja tihti erihooldust vajavate rõivaste eest hoolitseda nii, et need pikalt kaunid püsiksid?

LG koolitaja Heivo Pork selgitab, kuidas pesta pesumasinas villaseid rõivaid nii, et need kestaksid veel aastaid.

Oluline on pesu sorteerida

Kõige olulisem on enne villaste rõivaste pesemist sorteerida need ülejäänud riideesemetest ning eraldada tumedad riided heledatest, et vältida värvi tuhmumist. Lisaks tuleks lugeda põhjalikult rõivaeseme sees olevat hooldussilti – kui seal on kirjas, et eset võib ainult keemiliselt puhastada, siis on targem nii ka talitada.

Vali sobiv pesuvahend

Villaste rõivaste pesemisel tuleks vältida tugevatoimelisi pesuaineid ja pesuvalgendit, kuna need võivad kiude kahjustada ja riideeseme eluiga lühendada. Pigem tuleks eelistada mahedat ja villasõbralikku pesuvahendit.

Tehisintellekt aitab hädast välja

Paljudel pesumasinatel on tehisintellektil põhinev AI DD™ funktsioon, mis suudab tuvastada pestavate kangaste kaalu ja koostise ning valida vastavalt sellele kõige optimaalsema pesurežiimi ja pesuaine koguse. See tagab täpselt villastele rõivastele kohandatud õrna pesutsükli, mis peseb riided põhjalikult, nende vastupidavust rikkumata.

Vaata üle temperatuuri ja tsentrifuugi seadistus

Villaste rõivaste pesemisel on kõige parem kasutada külma vett. Soe või kuum vesi võib põhjustada riiete kokkutõmbumist. Soovitatav on kasutada õrna pesutsüklit madala tsentrifuugikiirusega, et vähendada loputuste arvu ja kahjustuste ohtu. AI DD™ funktsiooniga masinad teevad vajalikud muudatused seadistuses automaatselt ning valivad kangastele sobivaima temperatuuri, pesutsükli pikkuse ja tsentrifuugikiiruse ise.

Ära koorma pesumasinat üle

Liiga tihedalt täis topitud pesumasinas ei jää ruumi efektiivseks pesemiseks ja rõivad võivad jääda mustaks. Pesu tuleks masinasse panna nii palju, et need saaksid pesutsükli ajal vabalt ringi liikuda. Pesumasinad, mille trumlis on roostevabast terasest labad, pesevad pesu õrnemalt ning tagavad suurema kangakaitse.

Õige kuivatamine ja ladustamine

Villaste rõivaste kuju ja pehmuse säilitamiseks on kõige parem lasta neil ise kuivada. Soovitatav on need kuivamiseks laotada horisontaalselt puhtale rätikule või radiaatorist eemal asuvale kuivatusrestile. Riidepuul rippudes võivad villased riided kaotada oma kuju ning venida. Kui rõivad on kuivanud, siis voldi need kokku ning hoiusta jahedas ja kuivas kohas.