Vormsi jahiselts kutsub saarerahvast ja külalisi hundijahile

Läänemaal asuva Vormsi saare jahiselts kutsub saareelanikke ja saare külalisi laupäeval ühisele hundijahile, sest küttide väitel on saarel elupaiga leidnud kari hunte ja varitsusjahil on õnnestunud küttinud vaid kolm hundikutsikat.

„Osalema on oodatud kõik, kes tunnevad muret meie koduloomade saatuse ja looduse tasakaalu pärast,” seisab vormsi valla kodulehel. „Meil on elupaiga leidnud kari hunte, kes esimese õnnetu kutsikate õpetamise on tänaseks juba Borrbys korraldanud. Varitsusjahil on õnnestunud küttinud vaid kolm algajat hundikutsikat.”

Traditsiooniliselt on Vormsi rahvas korraldanud hundile niinimetatud klapperjahi, kui hunt on saarele eksinud. Viimane selline saarerahva külavanemate käsuga kokkukutsumine toimus 1920. aastal. Tookord hunti ei tabatud ja rahvas jäi arvamisele, et keegi oli ikkagi „suurt koera” näinud.

„Ühisjahil saab veeta meeldiva poolpäeva Vormsi metsades kõndides ja osaleda arutelus, kuidas edaspidi Vormsil jahipidamist selliselt korraldada, et maad saaks harida, metsa kasvatada ja loomad peetud,” mägivad jahi korraldajad, kes ootavad jahile ka saare külalisi.