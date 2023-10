Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi võitis Rapla jalkafesti turniiril esikoha

Rapla uhiuues jalgpallihallis toimus traditsiooniline iga-aastane jalgpalliturniir-Rapla Jalkafest 2023.

Kahel päeval tuli koolivaheajal Raplasse üle 600 noore jalgpalluri kõikjalt üle Eesti. Praeguste laste olukord on võrreldes oma kümne aasta taguste tüdrukute ja poiste jalgpallurieluga võrreldes nagu öö ja päev. Saalid ja spordihallid, mis siis olid talvel treenimiseks ja võistluste korraldamiseks lastele talvel hädavajalikud, hakkavad suurtes keskustes vaikselt taanduma. Üle Eesti on ehitatud palju kunstmuruväljakuid ja viimaste aastate jooksul kerkinud jalgpallihalle ja treenimine ja talviste turniiride korraldamine on kolinud vaikselt sinna. Nii on uueks hooajaks ettevalmistus just selline nagu peab. Väiksesest saalist otse kevadel Eesti meistrivõistluste mängudele minek on ikka väga keeruline, kui seda saab teha siis, kui oled talv läbi treeninud hallis või õues kunstmurul.

Selleks kasutab igat säärast võimalust ära ka tillukene Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, kes talviti treenib saalitingimustes, kuid otsib palju turniire hallis. Nii saame muu maailmaga sammu pidada ja konkurentsis püsida.

Koolivaheajal peetud Rapla jalkafest oli lastele vajalik turniir. Lapsed said tähtsa võistluse. Kõik jalgpallurid, kes U10 turniiril meie võistkonda esindasid, said väga palju mängupraktikat ja seda erinevates positsioonides, mis selles eas noorele arenevale jalgpallurile ülitähtis.

Meie noored olid tublid. Koju naasti nelja võidu ja esikohaga. Otsustavates kohamängudes alistati Raplamaa JK 5:0 ja Tabasalu JK 3:0. Ühtlasi oli see turniir ka meie lastele uue hooaja esimeseks ettevalmistuseks. Kevadel alustab Lõuna-Läänemaa JK oma 26 aastat Eesti noorte meistrivõistlustel. Edasi ootab Lõuna-Läänemaa JK erinevate vanuseklasside poisse treeningmängud Pärnu jalgpallihallis, treeningud Virtsu kooli kunstmuruväljakul ja halliturniir Uuemõisas.

Raplas olid tublid Kairon Omar Ploomipuu, Kaarel Maiko Tšekenjuk, Randar Sildre, Jan-Robin Luik, Mattias Idvani, Robert Lehtpuu, Keron Kamarik, Romec Vatter, Romet Tsorni, August Reinmaa ja Tarvi Tiidussalu.