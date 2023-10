Lääne Elu paberleht laupäeval, 28. oktoobril

Neljapäeval selgub Läänemaa aasta ettevõte

SA Läänemaa kuulutab neljapäeval ettevõtjate tunnustamisõhtul välja Läänemaa aasta ettevõtte. Kui ettevõtluskonkursi 2019. aastal alustati, selgitati välja vaid parim toode või teenus ning aasta tegu. Toonaste konkursside nõrk külg oli aga see, et tähelepanuta jäid Läänemaa suurettevõtted, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtluskeskkonda. Nüüd on hinnatavaid kategooriaid kuus.

Lugejad neelavad lembelugude asemel krimkasid

Haapsalu raamatukogu laenutuste edetabelis võidutsevad välismaised krimkad, mille järele lugejad haaravad juba enne, kui need kohale jõuavad.

Teenuse kandi ajalugu kaalub üle kolme kilo

„Jõeäärsed jutud” on mahukas ja kaalukas koguteos, mille 1300 leheküljel on Teenuse, Luiste, Tolli ja Urevere küla 160 talu lugu.