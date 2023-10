Kohalik firma toodab nahkhiiredetektoreid

Paliveres tegutsevas firmas Tradex tehakse nii parkimiskelli kui ka nahkhiiredetektoreid. Samas majas valmisid ka Eesti esimesed kooliarvutid.

Üle 32 aasta Paliveres tegutsenud Tradex AS tuksub ühtlases rütmis. Kui 1991. aastal töötas tollase Palivere ehitusmaterjalitehase automaatikaseadmete tsehhis poolsada inimest, siis praegu on seal töötajaid umbes sama palju. Tundmatuseni on selle aja jooksul aga muutunud tehnoloogia niing ka ettevõtte majandustulemused on hoopis teisest mastist.

