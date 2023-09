Juhtkiri: külvivolinikud ja kumulatsioon

Viimase haldusreformi järgsed aastad meenutavad kohati nõukogude okupatsiooni algusaastaid. Toona suunati vast loodud kolhoosidesse töid korraldama külvivolinikud, kellel polnud tegelikest oludest vähimatki aimu. Praegu võib hiigelsuurtes, ebaloomulikult kokku klopsitud valdades täheldada mõningat külvivoliniklust.

Arusaamatused tekivad sellest, et otsustajad on asju ajama tulnud kuskil mujalt ja nad pole sealse kandi eluga kursis. Ning et nad pole kohalikud, pole neil ka vastutustunnet, mis väiksemates kogukondades on igaühel olemas.

Külvivolinike stiilis korraldatud Lääneranna haridusreform on tekitanud omamoodi kumulatiivefekti. Kumulatsioon on teatavasti kuhjumine või kuhjamine. Antud juhul tähendab see seda, et pinged, mis on valla koolide sulgemise tõttu kuhjunud, lahvatavad mistahes muus pingelises olukorras lagedale.

