Metsküla kool kogub annetusi

Ehkki Lääneranna vallavolikogu sulges Metsküla kooli ja lasi selle ka äriregistrist kustutada, tegutseb kool kõige selle kiuste edasi ja kogub annetusi, et terve kooliaasta vastu pidada.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas jättis Metsküla koolitusloa tühistamata, nii et luba õpetada on olemas. „Lapsed käivad koolis, õpetajad õpetavad,“ ütles Metsküla koolijuht Pille Kaisel täna. Metsküla koolis käib 21 last, 1. klassis kolm.

Kuigi koolitusluba kehtib, ei ole kooli ametlikult olemas, nii et raha tuleb leida ise. Õpetajad on seni töötanud palgata ja söögiraha on lastevanemate peal. Juba annetatud rahast osteti lastele töövihikud. „Väga-väga paljud inimesed on annetanud,“ ütles Kaisel.

Kooli töös hoidmiseks kulub 12 000 eurot kuus. Annetusi koolile kogub Metsküla kultuuriühing (konto nr: EE811010220002671016, makse selgitus: Metsküla kooli heaks).