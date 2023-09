Karilaid: Kõlvarti võidu korral lahkun Keskerakonnast

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Kanal 2 saates “Täistund”, et ta lahkub erakonnast, kui esimehe valimistel peaksid võitma Mihhail Kõlvart , vahendab Postimees.

Hiljem Postimehega rääkides toonitas Karilaid, et teeb kõik endast oleneva, et võidaks vastaskandidaat Tanel Kiik ja tema meeskond.

Karilaid ütles, et pühapäeval toimuval Keskerakonna erakorralisel kongressil selgub see, kui palju on tal mõttekaaslasi.

“”Täistund” ju ise tõestas Kõlvarti valed! Loodan erakonna tervele mõistusele ja jään oma sõnade juurde,” ütles Karilaid. “Talgud kestavad. Praktika on tõe kriteerium.” Ta rõhutas, et ei soovi näha erakonda isolatsioonis. “Tööpõld on suur ainult Taneliga,” ütles Karilaid.

Keskerakonna erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides ning seal valitakse erakonnale uus esimees, erakonna juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning aukohtu esimees.

Esimeheks kandideerivad Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart. Senine esimees Jüri Ratas partei juhiks ei kandideeri.

Paidesse on oodata üle 1000 delegaadi.