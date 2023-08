Saueaugu lõpetab teatrisuve kontserdiga

Pärast kahte suvelavastust lõpetab Saueaugu teatritalu hooaja kontserdiga, kus musitseerivad iiri mõjutustega folk-rocki viljelev The Crosslegs, Ööamööb ning Pilv ja Susi.

The Crosslegsi liige, Ugala näitleja Alden Kirss märkis, et kõigile, kellele on meeldinud Saueaugu lavastused, peaks meeldima ka kontsert. Iiri folkmuusikast inspireeritud, modernset folk-rocki viljelev The Crosslegs sündis Tartus, kui seitse aastat tagasi otsustasid lapsepõlvesõbrad koos bändi tegema hakata. „Esimesed kuulajad olid samuti meie sõbrad, neile meeldis,“ sõnas Kirss. „See on siiani aeg, mida meenutan heldimusega.“ The Crosslegsi liikmeid seob tänini sõprus ja armastus muusika vastu, ning sellest on kantud ka nende looming – ballaadilik, meloodiline. „Kõik oma loodud,“ sõnas Kirss.

