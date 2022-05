Läänemaa teatrisuvi toob vaatajate ette klassikud

Kadarpiku külas kunstniku majamuuseumis taaselustub juulis Ants Laikmaa, Saueaugu teatritalu teeb kummarduse mullu suvel lahkunud näitlejale Aleksander Eelmaale.

Ants Laikmaa majamuuseumi terrassist saab juulis taas näitelava, kus mängitakse maha legendaarse kunstniku elukäik. Erki Aule kirjutatud ja lavastatud „Üksikutes heledates laikudes” (teatriühendus Oma Lava) taaselustuvad peale Laikmaa kirjanikud Friedebert Tuglas, Marie Under ja Aino Kallas ning maalikunstnik Oskar Kallis. „Julge pintsliga planeerisime 15 etendust,” ütles näitleja Külli Reinumägi.

Mullu käis „Üksikuid heledaid laike” vaatamas 2000 inimest, kõik 12 etendust olid välja müüdud. Reinumägi sai rollide eest „Üksikutes heledates laikudes” Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi, lavastus ise pälvis Lääne-Nigula valla aasta kultuuriteo tiitli. „See on eriti armas, kui see, mis sa teed, läheb korda just selles kandis. Selle kandi inimesed vaatavad ju hoopis teise pilguga,”

