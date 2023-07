Saueaugu suvelavastus: taeva alt pudeneb pilte

Saueaugu teatritalu suvelavastus „Kotka tee taeva all” vestab igatsusest, mille ühe inimese paleus teistesse jätab.

Hiljaaegu Ela ja Sära stipendiumiga pärjatud Priit Põldma „Kotka tee taeva all” paneb punkti Saueaugul mängitud kirjandusloolisele triloogiale – 2018 „Ilmavõõras” Uku Masingu ja Jaan Kaplinski ainetel, 2021 „Kadunud kodu” Ernst Enno ainetel ja nüüd siis „Kotka tee taeva all”, mis tõukus algselt Nikolai Baturinist, kellest jäid lõpuks vaid kirjad, isa kirjad, mida ema lastele ette loeb. Põldma on kõikide teksti autor, „Kadunud kodu” lavastas ta kahasse Margus Kasterpaluga, nüüd siis kõik üksi.

Igatsust on Põldma käsitlenud ka kahes varasemas tükis, aga see on olnud konkreetsem, defineeritum, ühe või teise looja elu- või loomelooline, tänavune on kolme kokkuvõte, üldistus.

