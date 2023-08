Ajastute kokkupõrge Kirikukülas: päikesepargid häirivad kohalikke elanikke

Sajandivahetusel Õismäelt Lihula külje alla Kirikukülla elama asunud Tohvri-Jaani talu perenaise sõnul peletavad lahmakad päikesepargid inimesed linna tagasi.

Sajandi algul kolis Aet Maiblum Õismäelt Kirikukülla Tohvri-Jaani tallu elama. „See on minu vanaema ja vanaisa talu. 2000. aastal pakkisime kohvrid ja põgenesime Tallinnast siia elama,” meenutas Maiblum.

Aga nüüd on „asi nii lappama läinud”, et koli või minema. „See tehismaastik on siin ikka liiast, maal võiks nagu rohkem maaelu olla,” ütles Maiblum. „Mida imetlevad turistid? Kas seni veel kaunist loodust või juba kerkivat tehnoküla?”

Päikesepargi ehitamist on Kirikuküla ja Alaküla piiril alustatud võrkaia püstitamisega.

