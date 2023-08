Juhtkiri: liiga palju, liiga roheline

content/uploads/2023/07/Laane-Elu-34.jpg" alt="" width="768" height="768" class="aligncenter size-full wp-image-404121" />

Päikeseparke kerkib ümber Lihula nagu seeni pärast vihma. Eelmine suvi oli päikeseelektri tootjatele kõrgete elektrihindade tõttu ülimalt soodne. Tänavu on elektribörs olnud tunduvalt kiduram ning elektritootjatel tuleb nuputada, kuidas pääseda tarbijaile peale maksmisest, sest üsna sageli on börsihind olnud negatiivne, see tähendab, et tootjad maksavad tarbijaile elektri kulutamise eest peale.

See omakorda mõjutab ka päikesepargi tasuvusaja arvestust ja seab kahtluse alla alajaamadest kaugel asuvate päikesejaamade rentaabluse.

