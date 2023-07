Üle Eesti rannavalvet pakkuva G4Si ülevaatest selgub, et Paralepa rand on Eesti kõige laiemate sportimisvõimalustega rand ja Vasikaholmi rand on kõige hubasem rand.

Tänase ülemaailmse uppumise ennetamise päeva puhul tegi G4S ülevaate Eesti randadest, kus on tänu rannavalvele ohutu ujuda. Ülevaatest saab teada, milline rand on kõige kompaktsem, peresõbralikum, romantilisem või soojema mereveega.

G4Si ülevaade Eesti randadest:

Paralepa rand on kõige laiemate sportimisvõimalustega rand

Paralepa rannas on pallimängudeks jalgpalliväravad ja võrkpallivõrgud. Värskelt on valminud ka plats, kus on võimalik mängida nii Mölkkyt kui ka petanki. Peatselt on valmimas padeliväljak ning vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel saab ronida Haapsalu seikluspargis.

Vasikaholmi rand on kõige väiksem ja hubsasem rand

Vasikaholmi rannas saad sa jalutada kuiva jalaga otse ujuma. Kuidas? Eelmisel hooajal loodi 36m pikkune purre, mis viib pooleteise meetri sügavusele vette nii, et oleks hea otse ujuma minna. Selline lahendus on mugav nii talisuplejatele külmemal perioodil kui ka suveperioodil neile, kes jalgu liivaseks ei taha teha.

Pirita rand on kõige suurem supelrand pealinnas

Pirita linnaosas asuv Tallinna suurim liivane supelrand on tallinlaste meelispaik soojal suvepäeval vaba aja veetmiseks olnud pikki aastaid. Rannas on riietuskabiinid, laste mänguväljakud ja pallimänguväljakud. Suvehooajal töötavad rannabaar ja kioskid. Kas teadsid, et just Pirita rand on esimene rannavalvega rand Eestis ja seda juba aastast 1998. Pirita rand on ka Sinilipu vääriline, mis tähendab, et selle ranna veekvaliteeti ja ka teisi keskkonnaalaseid näitajaid hinnatakse kõrgelt.

Stroomi rand on kõige mitmekülgsemate vabaaja veetmise võimalustega rand

Stroomis on mitmeid mänguväljakuid igas vanuses lastele. Samuti on olemas treeningväljakud, erinevad palliplatsid (jalgpall, korvpall ja võrkpall) ning rannas on ka lausa kaks surfiklubi, Surftown ja Stroomi Surfiklubi, kus saab õppida paljude jaoks uudset ala. Lisaks eelnevale on Stroomi rannas ka toidukohad ja linnaosa valitsuse poolt korraldatud huviringid, kust kõik huvilised saavad osa võtta. Seega jätkub Stroomis tegevust kõikidele hoolimata vanusest.

Pikakari rand on kõige ilusam rand Tallinnas

Pikakari on ilus ja puhas rand kõigi mugavustega. Seal on välijõusaal, kus saab trenni teha, mänguväljak, kuhu saad lapsega tulla, vanaaegne kai ilusate mere ja Tallinna vaadetega, kus saab suurepäraseid pilte teha ning muidugi ka mugav parkla. Ka Pikakari rand tunnustatud Sinilipu rannana, mis kinnitab vee ja rannaala puhtust. Vette minek on Pikakari rannas väga lihtne. Kõigest seitsme sammuga saab inimene juba ujumissügavusse.

Kakumäe rand on kõige romantilisem rand

Kakumäe ranna madal ja sillerdav vesi koos imeilusate päikeseloojangutega pakub suurepäraseid võimalusi oma kaaslasega romantiliseks aja veetmiseks või lummavate fotode jäädvustamiseks. Randa ümbritsev kaunis loodus ning metsarajad teevad siin veedetud rannapäeva veelgi maagilisemaks. Olles küll pealinna rand on Kakumäe piisavalt kaugel suurest linnamelust, nii et saad end päevasest kärast päriselt välja lülitada ja ilusatele hetkedele pühenduda.

Harku rand on kõige lõõgastavam rand

Harku rannas leidub erinevaid lõõgastumise võimalusi nii aktiivse kui ka rahulikuma puhkuse austajatele. Siin saab harrastada sporti väliujulas, mängida võrkpalli ning lastele on mänguväljak. Samuti on siin Harku sõudebaas, kus saad sõita nii kaatri kui ka aerupaadiga. Mitmed külastajad tulevad siia oma rannapäeva veetma SUP-lauaga, kuna tänu järve tingimustele, ei pea sarnaselt mererannaga oma lauda siin kaugele vedama. Harku rannas on lisaks mõnusaks lõõgastumiseks olemas viis grillitsooni ja rannakohvik ning lamamistoolid. Vesi soojeneb suvel kiiresti ja tavaliselt ulatuvad juba juuni keskpaigaks veetemperatuurid 24-kraadini. Lisaks näeb siin tõelist tippsporti, kui just Harku järvest algab tänavune Ironman.

Pärnu rand on kõige tuntum rand

Pärnu rand teeb Pärnust asendamatu suvepealinna. Iga eestlase eesmärk on vähemalt korra suve jooksul käia Pärnus ja siinses rannas. Pärnu rand on tuntud ka erinevate ürituste poolest – siin toimub suve jooksul suursündmuseid seinast seina, alates spordist kuni suurte muusikafestivalideni. Ka rannakülastajate arvult on see Eesti üks populaarsemaid randu ja see on kesklinnast kõigest 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel – seega on siia ülimalt mugav tulla ka jala.

Kuressaare supelrand on kõige soojema mereveega liivarand

Kuressaare rand on tänu madalaveelisele ning kiiresti soojenevale lahele väga sobilik lastega peredele. Randa on paigutatud välitualetid ja riietuskabiinid. Lastele on rajatud atraktsioonidega mänguväljak, kus on nii ronimist, kiikumist kui ka liivas hullamist, mida lapsevanemad saavad mugavalt jälgida. Huvitaval kombel on just seda randa rahvasuus nimetatud ka Titerannaks – seega juba nime poolest on siin mõnusalt soe vesi, mida kõige pisemad pereliikmed naudivad.

Riiska rand on kõige lastesõbralikuma supluskohaga rand

Riiska järve vesi on tume ning tänu sellele on Riiska järv alati mõned kraadid teistest järvedest soojem. Ja olgugi, et lapsed teadupärast jookseksid hea meelega isegi külma vette mängima, siis soojemas vees on seda siiski palju toredam teha. Lastele on randa ehitatud ka mänguplats koos kiikede ja mängupaadiga, milles on peale suplust tore aega veeta. Kuna rand on väiksem, siis on vanematel ka lihtsam oma lapsi jälgida.

Vanamõisa rand on kõige selgem roheka kumaga järvevesi

Vanamõisa randa on inimesi alati kutsunud järve rohekas värvus, kuigi järvevesi on seejuures ka läbipaistev. Viimastel aastatel on järve äärde jõudnud kauaoodatud rannakohvik Wanakas, kus saab head ja paremat suvepäeva pikenduseks osta. Kindlasti tasub ära märkida, et just siin asub Eesti kõrgeim hüppetorn, mis on meeliskohaks paljudele noortele suve veetmiseks.

Põlva rand on kõige mõnusam ja moodsam rand

Põlva rand on kõige mõnusam ja moodsam rand mitmel põhjusel. Siinne rand pakub kaunist looduskeskkonda ja moodsaid rajatisi, nagu näiteks Wake Park ja kohvik. Põnevate veetegevustena on siin võimalik harrastada wakeboardingut tänu randa ehitatud 5-mastilisele ringkaablile kogupikkusega 519m. Kaabel keerleb vastupäeva ja korraga saavad rajal olla 6 sõitjat. Lisaks veelauaga sõitmisele on Põlva Wakepargis olemas kohvik, saun, tünnisaun, batuut ja pargist on võimalik rentida veelauavarustust, kanuusid, rattaid ja SUP-laudu. Lisaks on Põlva ranna kõrval rannavõrkpalli platsid, pumptrack ja skatepark.

Verevi rand on kõige peresõbralikum rand

Verevi rand on Tartust umbes 30-minutilise sõidu kaugusel. Verevisse saab sõita nii auto kui ka bussi ja rongiga. Verevi ranna kõrval on väike mänguväljak, kus lapsed saavad mängida. Lisaks on rannas lastebassein koos liumäega. Rannas on võimalik ka võrkpalli mängida või lihtsalt pikniku pidada. Peale rannapäeva leiab Elvast mitmeid söögikohti ja veel teisigi lastele mõeldud mänguväljakuid. Samuti meeldib lastele Verevis sealne kuue meetri kõrgune hüppetorn, kuid tegelikult pakub see hüppamisrõõmu isegi täiskasvanutele. Verevi ranna juures on autodele koguni kaks parklat. Üks on täpselt ranna kõrval ja teine veidi eemal, kuid siiski vaid kahe minuti jalutuskäigu kaugusel.

Paala rand on kõige rahulikum rand keset Viljandi linna

Paala rand asub Viljandi linnas, kesklinna vahetus läheduses. Siin rannas on mõnusalt vaikne, mida peamiselt eelistavad kohalikud suplejad, olgu selleks aastaringseid hommikuujumisi harrastavad teatrinäitlejad või kergemaid sulistamisi tegevad muusikud.

Ansambel Puuluubi sõnade kohaselt elavat Paala järve sees vaal, kelle baar on suurem kui Romaan. Selle külastamiseks peab ujuma mööda Valuoja, et latikana kohale jõuda, lapsena järve kukkuma ja sinna jäämagi. Antud sündmusteahel on kahjuks päriselus võimatu, sest rannal hoiavad silma peal tähelepanelikud rannavalvurid. Aga öösel…siis pidavat olema Paala Järve baar rahvast täis ja mõnusalt mahe kohakene. Vähemalt sellised on kohalikud jutud rahvasuus.

Pühajärve rand on kõige innovaatilisem rand Valgamaal

Pühajärve sünniga käib kaasas mitmeid legende ja muistendeid, millest kohalikud võiksid huvilistele jutustama jäädagi. Kindla peale on aga Pühajärv Otepää kõrgustiku suurim järv ja kahtlemata üks Eesti kauneimaid. Pühajärv on tuntud oma kauni ilu ja vaate ning lisaks viie ümbritseva saare poolest. Tänavu sai Pühajärvel uuendatud rannaala. Vabaaja veetmiseks saab nüüd laenutada paadisadamast veesõidukeid. Lisaks saavad täiskasvanud võrkpalli mängida ja lastele on rannas mänguväljak. Pärast sportimist saab valge liiva peal päevitada, rannakohvikus keha kinnitada ja seda kõike selle kauni vaate ja ilu keskel, mida Pühajärve rand pakub. Siin rannas toimub rohkelt üritusi, eriti just erinevaid spordivõistlusi, olgu selleks triatlon, avavee ujumine, süsta- ja kanuusõit või disc-golf. Ka Pühajärv on aastast 2000 Sinilipu vääriline.

Anne kanali rand on kõige mugavama asukohaga rand Tartus

Anne kanali rand on Tartu kesklinnast 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel ning sinna pääseb lihtsalt ligi ka jalgrattaga. Tartu kõige pehmema liivaga rannas on mitmekülgseid treenimisvõimalusi neile, kes soovivad aktiivset rannakülastust ning väiksemaid tõmbab randa suur veepark ja mänguväljak. Lisaks liivarannale leiab kanali äärest ka pehme muruga rannaala. Jalutuskäigu kaugusel on mitmed kesklinna söögikohad, Eedeni kaubanduskeskus ja rannas pesitseb mõnus söögikoht Lennuk.

Emajõe kaks randa on kõige turistisõbralikumad

Emajõe rannad on Eesti jõgede palmisaared – kuldne liiv, ilus loodus, puhas vesi ja suus sulavad toidud – enam pole vaja Eestist kaugemale sõitagi. Pika ajalooga supelkohtades leidub tegevust nii noorele kui vanemale generatsioonile. Linnaujulas (Lodjakoja kõrval) on üles pandud moodne välijõusaal ja kui liiv liiga kuumaks muutub, saab rahulikult edasi päevitada puidust platede peal. Samas Vabaujula (Tähtveres) täiendab kiire elutempoga vennasranda oma rahuliku looduse ja mõnusa matkarajaga rannaala lõpus. Mõlemas rannas on vanematel külastajatel võimalus mängida võrkpalli ning noorematel nautida mänguväljaku võlusid. Kui soovid oma vaba aega rahulikult veeta kohas, mis pole linnast liiga kaugel, kuid siiski pakatab elurikkusega, siis on Emajõe rannad mõeldud just sulle!

Viljandi rand on kõige sportlikum rand

Viljandi rannas saab mängida võrkpalli, korvpalli, jalgpalli, tennist ja padelit. Lisaks on olemas sõudetreeningud, aerosurf, SUP-laua laenutus, skuutrite sõitmisala ning muidugi paadilaenutus, et iga külastaja leiaks enda isikliku Viljandi paadimehe! Muistendi kohaselt vajus Viljandi järve kirik, mis seisnud selle kaldal, kui sinna läks seitse venda. Seega tuleb silmad lahti hoida ja otsida seitset venda, kes randa tulevad, sest mine tea, kui järgmised peale lähevad tõuseb ehk kirik järvest välja ja maandub otse Lossimägede kõrvale. Samas, ei tohiks kohalik järvenäkk sellel juhtuda lasta…

Paide rand on kõige kompaktsem rand

Paide rand on küll pisike, kuid selle eest on siin kõik olemas. Tahad grillida, selleks on linnavalitsuse poolt loodud grilliplats koos ahjuga. Tuleb jäätiseisu, selle probleemi lahendab rannas asuv kohvik. Tahad vettehüppeid või ujumistreeningut teha, selle jaoks on siin hüppeplatvormid ja ujumisrajad. Tahad tulla koos väikeste lastega, saad minna lasteranda, kus on mänguväljak. Kõigile leidub rannas tegevust, olgu selleks päevitajad, sportlased, ujujad või lapsed.