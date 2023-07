Haridus- ja teadusministeerium: toetust saavad üle 20 õpilasega külakoolid

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniekspert Anni Eerik edastas Lääne Elule, et valitsuse tahe on toetada väikeste külakoolide püsimist, et lapsed saaksid koolis käia oma kodu lähedal.

Väikeste maakoolide rahastusmudeli esimene arutelu toimus valitsuses läinud nädalal, arutelud jätkuvad ning toetusmeetme täpsed tingimused selguvad septembris, kui arutatakse 2024. aasta riigieelarvet. Meede hakkab kehtima tulevast eelarveaastast.

Lõppenud õppeaastal oleks samalaadse mudeli alusel saanud täiendavat toetust 15 omavalitsust 19 kooli kulude katmiseks, sh Lääneranna vald Metsküla algkooli jaoks.

