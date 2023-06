Rado – Haapsalu parim restoran

Haapsalu peatänava ääres asuv restoran Rado on esimene söögikoht, mis linnale Michelin Guide’i tunnustuse toonud.

Rado omaniku Triinu Tapperi sõnul nad oma Haapsalu restoraniga Michelini restoranigiidide nimekirja pääseda ei lootnud. „Ütleme nii, et kui saime teada, et Haapsalu Rado nimekirja läheb, siis mina ikka kilkasin küll,“ ütles Tapper. Omaniku sõnul ei oodanud nad ammugi, et just nende restoran saab olema väikelinna esimene Michelini tiitliga pärjatud söögikoht. „Arvasin küll, et nimekirja lisandub mõni uus linn, aga mõtet, et see peab nüüd kindlasti Haapsalu olema ja meie selle saame, tõesti ei olnud. See oli tore üllatus,“ ütles Tapper.

