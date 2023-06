Lääne-Nigula valla kevadise fotokonkursi võitis Maie Arro ülesvõte konnadest.

Arro pilt sai valla Facebooki lehel enim hääli, see meeldis 87 vaatajale. „Foto mõte on emotsiooni püüda. See pilt tekitab kohe sellise toreda tunde,“ märkis Lääne-Nigula turundus- ja kommunikatsiooni spetsialist Helina Laht.

