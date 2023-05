Külarahvas lõi Linnamäe keskuse amplitega särama

Oru kandi rahvas on seda meelt, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Kui selgus, et tänavu pole vallal võimalik Linnamäe peatänava äärde ampleid osta, otsustasid 24 ilumeelega ja kodukandi heast väljanägemisest hoolivat inimest Linnamäelt, Vedrast, Saunjast, Ingkülast ja Keedikast soetada Oru kandi keskuse Linnamäe peatänava äärde amplid oma raha eest.

„Amplite idee algataja Indrek Loorensi koduõuel laeti ATV käru Oru kandi hea sõbra Kareka aiandi ilu täis ning Kellian Koit, Brite ja Arnold Kuusklaid said karget kevadõhtut trotsides amplite riputamisega pihta hakata,” kirjeldas Eve Tamm-Hinno Linnamäe arenguseltsist.

Ees on järjekordne tõenäoliselt kuum suvi ja selle ühiselt soetatud ilu eest hakkavad vabatahtlikkuse korras hoolitsema viis-kuus ümberkaudset peret.