Juhtkiri: hinge ja ihu küürimise aasta

Kes ei teaks ütlust „heal lapsel mitu nime” – nii on see ka tänavuse aastaga, mis kannab ühtaegu nii liikumis- kui ka sauna-aasta nime. Liikumine ja saun täiendavad üksteist hästi, sest pärast liikumist on mõnus saunas konte soojendada ja ihu puhtaks küürida.

Saun on midagi sellist, milleta paljud eestlased, nagu ka meie põhjanaabrid soomlased, elu ette ei kujuta. Saun oli üks esimesi asju, mille Eesti missioonisõdurid Afganistanis Camp Bastionis püsti panid. Ilmselt polnud eesmärk käia saunas sooja saamiseks, vaid pigem leevendada koduigatsust. Saun kui soe ja puhas paik on olnud osaline terves eestlaste eluringis – seal sünniti ja surdi, sealt otsiti abi mitmesuguste haiguste vastu. Tänapäevalgi loetakse üles rida hädasid, mida saun leevendada aitab: saunas kaob stress, saun aitab kaalu langetada, hoida noorena, hoiab viirused ja külmetuse eemal.

