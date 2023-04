Läänemaa saunad saavad talgupäeval korda

Mai alguses toimuval Teeme Ära talgupäeval on Läänemaal kirja pandud 15 saunatalgut – sest tänavu on sauna-aasta.

„Sauna-aasta võiks olla ükstapuha milline viimase 8000 aasta jooksul,“ ütles sauna-aasta projektijuht Elin Priks ettevõtmist tutvustades Läänemaa turismiasjaliste kevadisel kokkusaamisel Haapsalu kultuurikeskuses. Tema sõnul on meie saunakombed just nii vanad või vanemadki.

Idee autor ja käimalükkaja on aga Maalehe ajakirjanik ja saunaentusiast Rein Sikk. „Mina lihtsalt ütlesin selle mõtte kunagi Vikerraadio päevakommentaaris välja. Olen jälginud igasugu teema-aastaid ja pannud tähele, et need annavad ideedele ägedalt jõudu juurde,“ ütles Sikk. Tema sõnul oleme juuripidi ju kõik saunast pärit. „Meie esivanemad on saunas sündinud ja teise ilma minnes saunas puhtaks pestud,” ütles ta.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!