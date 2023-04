Argo Vispert – Eesti kaheksas peastarvutaja

Martna kooli kuuenda klassi õpilane Argo Vispert tuli nutispordi Eesti meistrivõistlustel Tallinna reaalkoolis kaheksandaks.

Kolm päeva pärast nutispordi meistrivõistlusi ütleb poiss, et kaheksas koht – see on pigem kehvasti.

Mis siis, et ta on Eesti kaheksas peastarvutaja, kes võistles Gustav Adolfi gümnaasiumi ja teiste eliitkoolide õpilastega. Mis siis, et ainuüksi meistrivõistlustele pääsemiseks tuli tal oktoobrikuust peale rinda pista üle 500 kuuenda klassi lapsega üle terve Eesti. Mis siis, et Martna koolis paarkümmend aastat matemaatikat õpetanud Kairi Mustjatse silmad ei ole sellist poissi näinud.

