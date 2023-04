Haapsalu vanim hauatähis – Posti Ado ratasrist

Haapsalu vana kalmistu saab sel aastal 250aastaseks, kalmistu vanim hauatähis on 16 aastat hilisemast ajast.

Kõige vanem senini säilinud vana kalmistu hauatähis on Posti Ado ratasrist aastast 1789, kuid see ei asu kalmistul, vaid hoopis Haapsalu raekoja esises pargis. Sinna viidi ratasrist arvatavasti 1950. aastate lõpul, kui muuseumi esine kujundati välinäituse alaks. Nüüdseks on samuti esialgu pargis olnud Puhtus asunud Friedrich Schilleri monumendi originaal viidud muuseumisse sisse, kirikukell ja suurtükid aga tagasi linnusesse. Siiani on pargis eksponaatidena reas graniidist verstapost, tänavatulp ja Posti Ado ratasrist.

