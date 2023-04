Haapsalu saab toidukapi

Aprilli viimasel nädalal tahab MTÜ Roheline Vald koos MTÜga Läänemaa Toidupank Haapsallu üles panna toiduringluskapi, kust võivad toitu võtta kõik soovijad ja toitu panna kõik, kel seda üle jääb.

Haapsalu toidukapp on plaanis paigutada kaubamaja taha, postkontori ja elektripoe vahele. Seda hakkab haldama MTÜ Läänemaa Toidupank, kelle ülesanne on tagada kapis korrashoid, jagada kapi kohta infot, suhelda käitlejatega jne. MTÜ Läänemaa Toidupank ei ole sama ettevõte, kes osutab Läänemaal toidupanga teenust. Mittetulundusühingu juht Anu Aljaste-Sits ütles, et muudab arusaamatuste vältimiseks peagi MTÜ nime ära.

Toidukapi paigaldamisega tegeleva MTÜ Roheline Vald idee algataja Kairi Niinepuu-Mark ütles, et toidukapp pole sotsiaal-, vaid mõtteviisi projekt. Ta loetles, et kappi võib tuua toiduaineid, mis kodus seisma jäänud või mida osteti liiga palju, või suvel-sügisel ka üle jäävaid aiasaadusi.

