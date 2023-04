Kuldsed või hõbedased abielusõrmused? GIVEN´ i 5 lihtsat sammu abielusõrmuste valimiseks

Igal ehtel on oma armastuse lugu!

Abielu on üks suuremaid ja tähtsamaid sündmusi elus, seda seostatakse traditsioonide ja rituaalidega, mida inimesed on järginud tuhandeid aastaid. Abieluhetkeks valmistumine on alati seotud mitte ainult rõõmu ja iluga, vaid ka vastutusega, et kõik läheks täpselt nii, nagu peab.

Abielusõrmused on sümbol, mis ühendab ja harmoniseerib noorpaari nii hingeliselt kui ka visuaalselt. Loe edasi, et saada teada viis lihtsat sammu, mis muudavad abielusõrmuse valimise protsessi lihtsamaks!

Pea meeles, et parim sõrmus on see, mis meeldib sulle! Olgu see kasvõi võilillest, peaasi, et sellega kaasneb armastus ja õnn.

1. Kullast või hõbedast abielusõrmused?

Traditsiooniliselt on kõige populaarsemad kullast abielusõrmused. Kollasest, punasest ja valgest kullast sõrmused on olnud abielu sümbolid juba iidsetest aegadest. Uudsem trend on ka hõbedast abielusõrmused, mis on Givenis saadaval nii briljantidega kui kullaga põimituna https://link.given.ee/Fyhkg8VL1b

Valik kulla kasuks tehakse tavaliselt traditsioonidest lähtuvalt, kuna kullast abielusõrmus sümboliseerib väärtusi, pikaealisust ja tarkust, kuid neidsamu väärtusi omistatakse paljudes kultuurides ka hõbedale. Kui te pole kindel, milline materjal teile rohkem meeldib, võite külastada näiteks GIVEN kaupluseid https://link.given.ee/kauplused ja tutvuda mõlemate variantidega.

2. Kui suur on sõrmuste ostmise eelarve?

Abielusõrmuste eelarve on teie edasiste otsingute jaoks hea lähtepunkt. Kuldsõrmused nõuavad rohkem investeeringuid, kuna kuld ise on kallim, samas kui hõbe on säästlikum valik. Näiteks GIVEN hõbedast abielusõrmused https://link.given.ee/Vd9wjpCcVl on saadaval alates 54 EUR ja kullast abielusõrmused https://link.given.ee/zyeRmEoEhS – alates 204 EUR.

Väärtus, mis ei ole majanduslik

Kas poleks ütlemata kaunis, kui sinu pere abielusõrmustes põimuks mitmed generatisoonid? Kui sinu vanaema või ema juveelilaekas on üksik või mitte kasutust leidev kuldehe, kas poleks imeline anda ehtele taasünd põimutuna teie pere sümbolisse? Too seismajäänud kuldehted Given kauplusesse https://link.given.ee/k8Ocva08Cj ja vastu saad väärika ostukrediidi uute abielusõrmuste soetamiseks. Nii kandub emotsionaalne väärtus edasi ja saab öelda, et ka teised perekonnaliikmed andsid kauni panuse uue pere sümbolisse.

3. Disain – klassikast avangardini

Kui me mõtleme abielusõrmustele, tavaliselt meenuvad klassikalised kullast sõrmused, kuid tänapäeva reaalsus näitab, et inimesed valivad ka ebatavalisema disainiga sõrmuseid. Et mõista, milline sõrmus saab teie abielu sümboliks, tehke väike uuring – vaadake teiste inimeste abielusõrmuseid, uurige internetist erinevaid metalle ja nende tähendust. Abielusõrmused võivad olla segu erinevatest materjalidest, nad võivad olla ka kaunistatud vääriskividega.

4. Sobitamine – kas paari abielusõrmused peavad sobima?

Mis siis, kui pruudile meeldib üks sõrmuse stiil ja peigmehele hoopis teistsugune sõrmus? Sõrmuste valimine võib olla esimene tõsisem väljakutse, et milleski väga olulises kokku leppida. Sõrmuste kooskõlastatud välimus võib olla heaks sümboliks paari enda kokkusobivusele, kuid pidage meeles – kuigi kombeks on abielusõrmuseid omavahel sobitada, on see lõpuks paari enda otsus. Samuti juhtub, et abielusõrmused on erinevad, kuid neile on graveeritud sama sõnum.

5.Abielusõrmuste ostukoht tuleb valida õigeaegselt!

Nagu kõike olulist, ei tasu ka abielusõrmuste ostmist viimasele hetkele lükata. Pole midagi närvesöövamat kui teadmine, et oled leidnud oma elu suursündmuseks õige sõrmuse, kuid kättetoimetamist lubatakse pärast pulmakuupäeva. GIVEN kollektsioonides on rohkem kui viiskümmend erinevat tüüpi abielusõrmust, mida saate vaadata nii veebis https://link.given.ee/fhqQ7D3ese kui ka isiklikult kauplustes üle Eesti https://link.given.ee/kauplused

