Arhitektid: kõik huvitavad lahendused vanalinna ei sobi

Haapsalu vanalinna uue hoone projekteerimine on keeruline, tõdesid Haapsalu endine linnaarhitekt Anu Joost ja arhitekt Ell Väärtnõu, kui olid heitnud pilgu peale Haapsalu linnavalitsuse uue hoone arhitektuurikonkursi töödele.

Arhitektuurikonkursi võitja hõigatakse välja täna kell 14 Haapsalu kultuurikeskuses. 36 võistlustööd on kultuurikeskuse fuajees huvilistele tutvumiseks väljas teisipäevast ja jäävad sinna paariks nädalaks. Juba on välja öeldud, et auhinna pälvivad ideekavandid, mis kannavad nime Kirsiaed, Lasse ja Bosse, Linna maja, Nelik ja Vista.

Joost ega Väärtnõu sel korral konkursi žüriisse ei kuulunud, küll aga olid nad mõlemad eelmise Haapsalu linnavalitsuse korraldatud konkursi, Haapsalu põhikooli arhitektuurikonkursi žüriis.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!