Jaanus Getreu: kõige tähtsam on, et lapsed oleks hoitud

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldas Jaanus Getreule Lihula spordihoones üllatussünnipäeva. Fotod Kaire Reiljan

Sel nädalal esimese juubelini jõudnud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treeneri Jaanus Getreu sõnul on talle kui treenerile saavutustest olulisem see, et laste rõõm ei läheks sportides kaduma.

„Sel aastal on mul tegelikult kolm juubelit – endal 50 eluaastat, 30 aastat olen olnud jalgpallis ja 25 aastat oleme mänginud Eesti noorte meistrivõistlustel,” ütles Getreu, kui temaga pärast järjekordse jalgpallitreeningu lõppu Lihulas kokku saime. „Seda viimast numbrit pean ma ise kõige tähtsamaks,” lisas ta kohe ja põhjendas: „Ei ole teist maakohta, mis oleks nii pikalt Eesti meistrivõistlustel mänginud.”

