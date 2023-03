Erkki Bahovski: keda valida riigikokku?

Ajal, mil eel- ja e-hääletus on alanud, on ühismeedia täis pilte inimestest, kes on oma otsuse juba langetanud.

Mõni on lisanud ka kandidaadi numbri, seda vaatamata asjaolule, et meie valimised on salajased. Aga eks ilmselt muuda ühismeedia privaatsuse ja avalikkuse sfääri mõistet ning sellest muutusest ei jää puutumata ka valimised.

Ühismeedias ringlevatest valimispiltidest hoolimata leidub ilmselt palju inimesi, kes pole oma valimisotsust veel teinud ja kes – kui üldse valima lähevad – teevad selle alles valimiskabiini sisenedes või arvuti taha istudes. Tõepoolest, keda valida? Mis on need kriteeriumid, mille põhjal langeb otsus?

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!